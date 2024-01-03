Е-документ или пропуск: эксперт о том, каким может быть "сертификат защитника"

Эксперт отметил, что в теории можно сделать так, что без этого документа нельзя будет попасть на транспорт, войти в торговый центр, получить медицинские услуги. Но решится ли власть на такой шаг – другой вопрос

Электронный "сертификат защитника", введение которого не исключает власть, может являться аналогом "сертификата о вакцинации" во время пандемии ковида.

Такое мнение высказал экономист и финансовый аналитик Алексей Кущ.

По его словам, чем будет этот сертификат защитника – электронным документом или условным "пропуском".

"Без него, в теории, нельзя будет попасть на транспорт, зайти в торговый центр, получить медицинские услуги и т.д. Другой вопрос, к чему это приведет на практике", – предположил эксперт.

Ранее нардеп Марианна Безугла рассказала новые подробности закона о мобилизации. В частности, в Украине планируется ввести электронный учет военнообязанных и электронный кабинет призывника (сертификат защитника).

Читайте также: