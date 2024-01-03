Росія може напасти на Європу через кілька років – Туск

Туск хоче "мобілізувати" Євросоюз, аби Європа була сильнішою за Росію у військовому плані.

Росія може вже через кілька років напасти на Європу, якщо європейські країни не зроблять висновків з перелаштування економіки РФ на воєнні рейки і не посилять можливості свого оборонно-промислового комплексу.

Про це заявив новий глава польського уряду Дональд Туск, передає Rzeczpospolita.

Туск розповів, що разом із очільником МЗС Польщі Радославом Сікорським підготував заклик до країн ЄС про посилення можливостей оборонно-промислового комплексу Європи.

"Не лише заради можливої ​​швидкої підтримки України. Не в останню чергу тому, що майже вся російська економіка перейшла на систему переозброєння воєнного часу, і, звісно, ​​Європа тут сильно відстає.

Ми хочемо мобілізувати та використати всі доступні дипломатичні засоби, щоб змусити весь ЄС зрозуміти, що без радикально посилених військових зусиль ми залишимося далеко позаду, а це означає одне: Європа піддасться прямій російській атаці в наступні кілька років", – попередив Туск.

На його думку, це станеться тоді, коли перевага Росії буде очевидною у військовому сенсі. Саме тому Європа в цілому має бути військово сильнішою за Росію. Це єдиний спосіб убезпечити європейські та польські кордони.

Туск наголосив, що зі стратегічної точки зору Європа є ціллю російської агресії.

Нагадаємо, Дональда Туска було обрано прем'єр-міністром Польщі 11 грудня. У своєму зверненні до польських парламентарів він неодноразово згадував про Україну та пообіцяв підтримувати нашу державу.

14 грудня Володимир Зеленський і Туск вперше провели телефонну розмову.

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