Россия может напасть на Европу через несколько лет – Туск

Россия может уже через несколько лет напасть на Европу, если европейские страны не сделают выводов по переустройству экономики РФ на военные рельсы и не усилят возможности своего оборонно-промышленного комплекса.

Об этом заявил новый глава польского правительства Дональд Туск, передает Rzeczpospolita.

Туск рассказал, что вместе с главой МИД Польши Радославом Сикорским подготовил призыв к странам ЕС об усилении возможностей оборонно-промышленного комплекса Европы.

"Не только ради возможной быстрой поддержки Украины. Не в последнюю очередь потому, что почти вся российская экономика перешла на систему перевооружения военного времени, и, конечно, Европа здесь сильно отстает.

Мы хотим мобилизовать и использовать все доступные дипломатические средства, чтобы заставить весь ЕС понять, что без радикально усиленных военных усилий мы останемся далеко позади, а это значит одно: Европа подвергнется прямой российской атаке в следующие несколько лет", – предупредил Туск.

По его мнению, это произойдет тогда, когда преимущество России будет очевидно в военном смысле. Именно поэтому Европа в целом должна быть военно сильнее России. Это единственный способ обезопасить европейские и польские границы.

Туск подчеркнул, что со стратегической точки зрения Европа — цель российской агрессии.

Напомним, Дональд Туск был избран премьер-министром Польши 11 декабря. В своем обращении к польским парламентариям он неоднократно упоминал Украину и пообещал поддерживать наше государство.

14 декабря Владимир Зеленский и Туск впервые провели телефонный разговор.

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