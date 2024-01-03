Обмен пленными: сколько среди освобожденных защитников 2000 г.р. и младше

ТСН.ua подсчитал, что из 230 экс-пленных – 31 человек в возрасте 2000-2003 г.р.

Сегодня, 3 января, произошел самый большой обмен пленными за время полномасштабного вторжения – 230 украинских защитников вернулись домой.

В Сети был опубликован список с именами всех освобожденных. ТСН.ua подсчитал, что из 230 экспленных – 31 человек в возрасте 2000-2003 г.р.

Больше всего среди освобожденных молодых защитников – воинов Нацгвардии. Далее следуют ВСУ, ВМС, несколько пограничников и двое гражданских, в том числе 20-летняя девушка из Донецкой области.

Среди освобожденных сегодня из плена есть сержант Вадим Максименко, 2001 г.р. В соцсетях отмечают, что он был захвачен в плен 24 февраля 2022 года на КПВВ "Чонгар" в Херсонской области.

Также среди освобожденных – защитник острова Змеиный из Одесщины, 22-летний Александр Куртев, находившийся в плену без связи с родными почти два года.

Александр Куртев / Фото: Фото из социальных сетей

Напомним, президент Владимир Зеленский рассказал, что часть освобожденных из плена украинцев считалась пропавшими без вести.

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