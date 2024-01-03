Официально: Коноплянка досрочно расторг контракт с румынским клубом

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка перестал быть игроком румынского клуба ЧФР Клуж.

Как сообщается на официальном сайте клуба, контракт с 34-летним вингером расторгли досрочно по обоюдному согласию сторон.

"Клуб ЧФР Клуж и игрок Евгений Коноплянка договорились о расторжении контракта. Мы благодарим его и желаем успехов!", – говорится в сообщении.

Коноплянка перешел в румынский клуб летом 2023-го, подписав контракт до 30 июня 2025 года. В этом сезоне он всего 4 раза выходил на поле, проведя суммарно 54 минуты. В последний раз Евгений играл в официальном матче еще 6 ноября.

После разрыва контракта с румынским клубом Коноплянка получил статус свободного агента. Где Евгений продолжит карьеру, пока неизвестно.

Добавим, что ЧФР Клуж занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Румынии, имея 36 очков после 21 тура.

Напомним, ранее Коноплянка выступал за "Днепр", "Севилью", "Шальке", "Шахтер" и "Краковию". В составе сборной Украины он сыграл 87 матчей и забил 21 гол.

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