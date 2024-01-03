Дебютный гол Яремчука в Ла Лиге помог "Валенсии" победить "Вильярреал" (видео)

Роман Яремчук стал седьмым украинцем, который забил в элитном дивизионе чемпионата Испании.

"Валенсия" украинского форварда Романа Яремчука обыграла "Вильярреал" в домашнем матче 19-го тура испанской Ла Лиги. Поединок на стадионе "Месталья" завершился со счетом 3:1 .

"Летучие мыши" вышли вперед на самом старте встречи. На 4-й минуте Яремчук мощным ударом из пределов штрафной отправил мяч в ворота после передачи, которую отдал Хосе Гайя.

HERE IT IS!



Yaremchuk puts a difficult 2023 после того, как он понравился его Лага счета для Valencia в начале игры 2024!



Озорный finish from the Ukrainian as he's given a rare start!



Start as meou to go on Roman



1-0 Valencia pic.twitter.com/7bFYkb0shN — Zorya Londonsk (@ZoryaLondonsk) January 2, 2024

Для Яремчука это дебютный гол в Ла Лиге. Ранее он забивал за "Валенсию" только в Кубке Испании.

Роман стал седьмым украинским футболистом, который забил гол в Примере. Лидируют по этому показателю два украинца из "Жироны" – Артем Довбик (11 мячей) и Виктор Цыганков (6).

В середине первого тайма подопечные Рубена Барахи укрепили свое преимущество в счете – Пепелу реализовал пенальти на 27-й минуте.

В начале второй половины поединка "Валенсия" забила третий мяч – Пепелу на 57-й минуте оформил дубль, снова отличившись с пенальти.

На 73-й минуте "Вильярреал" сократил отставание – результативный удар нанес Херард Морено, однако на большее "Желтая субмарина" уже не сподобилась.

Отметим, что Яремчук вышел в стартовом составе "летучих мышей" и провел на поле 69 минут, после чего его заменил Хави Герра.

Эта победа позволила "Валенсии" (26 очков) подняться на девятое место в Ла Лиге. "Вильярреал" (19 баллов) находится на 13-й позиции.

В следующем туре команда Яремчука 14 января на выезде сыграет против "Кадиса", а "Вильярреал" днем ранее приедет в гости к "Лас-Пальмасу".

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