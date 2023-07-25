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Коноплянка официально подписал контракт с новым клубом

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Коноплянка официально подписал контракт с новым клубом

Евгений Коноплянка/Фото: ЧФР Клуж

Евгений Коноплянка продолжит карьеру в чемпионате Румынии.

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка стал игроком румынского ЧФР Клуж.

Об этом сообщается на официальном сайте румынского клуба.

33-летний украинский вингер присоединился к румынскому клубу на правах свободного агента.

Детали соглашения между ЧФР и Коноплянкой не сообщаются. Ранее СМИ писали, что контракт Евгения будет рассчитан на один год, до лета 2024-го.

Предыдущей командой Коноплянки была польская "Краковия", в составе которой он провел 38 матчей, в которых забил 4 гола и отдал 2 ассиста. За польский клуб украинец выступал полтора сезона – сначала в аренде из донецкого "Шахтера", а затем подписал полноценное соглашение.

В прошлом сезоне ЧФР занял третье место в чемпионате Румынии. В двух турах нового чемпионата команда взяла максимум очков и возглавляет таблицу.

Ранее СМИ сообщали, что Евгением интересовались клубы украинской Премьер-лиги – "Александрия" и "Полесье", но экс-игрок сборной Украины отказал им, решив продолжить карьеру в чемпионате Румынии.

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Дата публикации
Просмотры
810
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