Коноплянка офіційно підписав контракт із новим клубом

Український півзахисник Євген Коноплянка став гравцем румунського ЧФР Клуж.

Про це повідомляється на офіційному сайті румунського клубу.

33-річний український вінгер приєднався до румунського клубу на правах вільного агента.

Деталі угоди між ЧФР та Коноплянкою не повідомляються. Раніше ЗМІ пісали, що контракт Євгена буде розрахований на один рік, до літа 2024-го.

Попередньою командою Коноплянки була польська "Краковія", в складі якої він провів 38 матчів, у яких забив 4 голи та віддав 2 асисти. За польський клуб українець виступав півтора сезону – спочатку в оренді з донецького "Шахтаря", а потім підписав повноцінну угоду.

Минулого сезону ЧФР посів третє місце в чемпіонаті Румунії. У двох турах нового чемпіонату команда взяла максимум очок і наразі очолює таблицю.

Раніше ЗМІ повідомляли, що Євгеном цікавились клуби української Прем'єр-ліги – "Олександрія" та "Полісся", але ексгравець збірної України відмовив їм, вирішивши продовжити кар'єру в чемпіонаті Румунії.

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