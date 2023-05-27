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Стал свободным агентом: Коноплянка покинул польский клуб

Автор
Максим ПриходькоМаксим Приходько
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Стал свободным агентом: Коноплянка покинул польский клуб

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка/фото — facebook.com/mkscracovia

Украинский вингер прекратил сотрудничество с "Краковией".

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка больше не является игроком польской "Краковии".

Польский клуб объявил об уходе 33-летнего украинца после матча последнего тура местного чемпионата с "Вислой" Плоцк, который завершился разгромной победой "Краковии" со счетом 3:0.

Стороны решили не продолжать сотрудничество, поэтому Коноплянка покинул команду в статусе свободного агента.

За "Краковию" украинец выступал полтора сезона – сначала в аренде с "Шахтера", а затем подписал полноценное соглашение.

В его активе 38 игр в составе польского клуба, в которых он забил 4 гола и отдал 2 ассиста.

"Краковия" завершила чемпионат Польши на седьмом месте в турнирной таблице, набрав 46 очков в 34 матчах.

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Дата публикации
Просмотры
266
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