Сборная Украины ждет: Ребров объявил об уходе из "Аль-Айна"

Сергей Ребров объявил, что покидает пост главного тренера "Аль-Айна".

Об этом 48-летний украинский тренер сообщил после финального поединка Кубка лиги ОАЭ между "Аль-Айном" и "Аль-Шарджой".

"Хочу поблагодарить руководство, игроков, болельщиков и всех, кто работал со мной в клубе в течение двух последних сезонов. Я хотел закончить свою карьеру в этой замечательной команде с титулом, но не получилось" – заявил Ребров на послематчевой пресс-конференции.

Отметим, что "Аль-Айн" вел в счете, но дважды пропустил в компенсированное к первому тайму время. Матч завершился поражением подопечных Реброва со счетом 1:2 .

Украинский вингер "Аль-Айна" Андрей Ярмоленко пропускал игру из-за травмы.

Таким образом, "Аль-Айн" завершил сезон без трофеев. В чемпионате команда финишировала второй после "Аль-Шабаба", а Кубок страны в финале проиграла также "Аль-Шардже".

Контракт Реброва с "Аль-Айном" заканчивается в июне этого года.

Украинский специалист возглавил "Аль-Айн" летом 2021 года. В прошлом сезоне команда под руководством Реброва выиграла чемпионат и завоевала Кубок лиги ОАЭ.

Ранее СМИ сообщали, что Ребров подписал контракт со сборной Украины. В скором времени об этом собираются объявить официально.

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