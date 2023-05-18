Ребров подписал контракт со сборной Украины – СМИ

Главный тренер эмиратского "Аль-Айна" Сергей Ребров в ближайшее время возглавит сборную Украины.

Об этом сообщает авторитетный журналист и инсайдер Фабрицио Романо в своем Twitter.

По информации источника, 48-летний специалист уже подписал контракт с национальной командой, о чем вскоре будет объявлено официально.

Отмечается, что Украинская ассоциация футбола (УАФ) после переговоров с хорватским специалистом Славеном Биличем решила окончательно остановиться на кандидатуре Реброва.

Контракт Реброва с "Аль-Айном" заканчивается в июне этого года.

В настоящее время обязанности главного тренера сборной Украины исполняет Руслан Ротань, который также работает с украинской "молодежкой" и возглавляет клуб украинской Премьер-лиги "Александрию". Под его руководством "сине-желтые" проиграли Англии в стартовом матче отбора на Евро-2024.

Следующие матчи квалификации на континентальное первенство сборная Украины проведет с Северной Македонией (16 июня) и Мальтой (19 июня). Перед этим украинцы 12 июня проведут спарринг с Германией.

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