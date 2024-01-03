Сколько F-16 и когда получит Украина: главред Defense Express рассказал

Главный редактор издания Defense Express Олег Катков отметил, что предоставление F-16 Украине – это долгосрочная программа, которая продлится годами.

Олег Катков уверен, что Украина будет ждать всех обещанных самолетов F-16 годами.

Об этом он сказал в эфире телеканала "Эспрессо".

"Мы будем ждать годами на F-16, потому что самолеты будут поступать в Украину постепенно. И это реализация программы", — сказал главный редактор издания Defense Express.

Катков уточнил, что речь идет именно о долгосрочной программе, предусматривающей предоставление F-16 Украины из стран-доноров, заменяющих их на F-35.

"Но некоторые страны-доноры смогут начать передавать F-16 значительно позже. Например, в Бельгии сообщили о возможности поставки только первых нескольких самолетов в 2025 году. Норвежское издание отметило, что Украина может получить до сотни самолетов. То есть будут переданы абсолютно все F- 16, которые есть в объявленных странах-донорах. Это значительное количество самолетов, к которым нужно подготовить большое количество пилотов и наземного персонала. Снабжение Украины F-16 — это не краткосрочная задача. Это одна из крупнейших программ перевооружения Украины", — добавил Катков.

Сейчас Норвегия передает Дании два F-16 для обучения украинских пилотов. Вместе с самолетами в двухместной версии также будут направлены десять инструкторов. Норвежские СМИ пишут, что все самолеты будут в Дании не раньше весны, а, возможно, и летом.

Напомним, ранее авиационный эксперт Константин Криволап предположил, что первые истребители F-16 Украина могут получить до конца марта 2024 года. К этому времени украинским пилотам следует завершить подготовку.

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