Обеспечат ли F-16 паритет в воздухе: объяснение эксперта

Западный эксперт Том Купер считает, что передача самолетов Украине не обеспечит паритет в воздухе.

Так, F-16 по тактико-техническим данным уступают российским самолетам и даже советским. Но это лётные данные, и при выполнении воздушного боя они могут учитываться. Однако сейчас война не самолетов в чистом виде, а война платформ.

Об этом написал военный эксперт, лётчик-инструктор и полковник запаса ВСУ Роман Свитан в колонке для NV.

"Радары видят Донбасс"

Эксперт сделал правильное уточнение: те модификации самолетов, которые будут передавать Украине, это будет паритет российской авиации. Авионика, которая будет стоять – 100-120 километровая – стартово позволит выполнять некоторые задачи, однозначно, не на всей протяженности фронта.

"Но на некоторых участках фронта, F-16, усилены ПВО, то есть, F-16 в паре с Patriot, получая информацию от AWACS, даже самой базовой модификации, которую сейчас нам будут передавать, это на голову выше любой российской техники, которая бы ни была", – заверил Свитан.

Потому что в этом случае F-16 используют в качестве пусковой платформы, удлинитель руки того же Patriot, с целеуказанием, сопровождением уже от системы AWACS – этих летающих радаров, которые видят на 600-800 км.

"Они видят Донбасс, не говоря о Крыме и о том, что ходит над Черным морем", – детализировал летчик-инструктор.

Ранее в Newsweek написали, что F-16, вероятно, уже в Украине. Эту информацию прокомментировали в воздушных силах.

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