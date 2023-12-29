Чи забезпечать F-16 паритет у повітрі: пояснення експерта

Західний експерт Том Купер вважає, що передача літаків Україні не забезпечить паритету в повітрі.

Так, F-16 за тактико-технічними даними поступаються російським літакам і навіть радянським. Але це льотні дані, і при виконанні повітряного бою вони можуть враховуватися. Проте зараз війна не літаків у чистому вигляді, а війна платформ.

Про це написав військовий експерт, льотчик-інструктор та полковник запасу ЗСУ Роман Світан в колонці для NV.

"Радари бачать Донбас"

Експерт зробив правильне уточнення: ті модифікації літаків, які передаватимуть Україні, це таки буде паритет російської авіації. Та авіоніка, яка стоятиме – 100−120 кілометрова – стартово дасть змогу виконувати деякі завдання, однозначно, не на всій протяжності фронту.

"Але на деяких ділянках фронту, F-16, посилені ППО, тобто, F-16 у парі з Patriot, отримуючи інформацію від AWACS, навіть найбазовішої модифікації, яку зараз нам передаватимуть, це на голову вище за будь-яку російську техніку, яка б не була", – запевнив Світан.

Тому що в цьому випадку F-16 використовують як пускову платформу, подовжувач руки того самого Patriot, із цілевказівкою, супроводом уже від системи AWACS – цих літаючих радарів, які бачать на 600−800 км.

"Вони бачать Донбас, не кажучи про Крим і те, що ходить над Чорним морем", – деталізував льотчик-інструктор.

Раніше у Newsweek написали, що F-16, ймовірно, вже в Україні. Цю інформацію прокоментували у Повітряних силах.

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