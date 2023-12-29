Росія вдарила ракетами по Конотопу: які наслідки

Вранці 29 грудня під час масованої ракетної атаки російські війська вдарили ракетами по Конотопу Сумської області. Є поранені.

Про це повідомили у пресслужбі Міністерства внутрішніх справ.

Внаслідок ворожої атаки поранення отримали три людини. Крім того, пошкоджено чотири багатоповерхові будинки, приміщення магазину та станції технічного обслуговування. Також загорівся автомобіль.

"Співробітники ДСНС оперативно ліквідували загоряння. На місцях подій працювали слідчо-оперативні групи, експерти та вибухотехніки", - йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, зранку 29 грудня РФ випустила по Україні понад 100 ракет. Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний повідомив, що загалом росіяни застосували 158 засобів повітряного нападу - ракети різних типів та ударні безпілотники.

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