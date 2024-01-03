Из российского плена вернулись 230 украинских героев

В среду, 3 января, из плена россиян вернулось более 200 украинских воинов и гражданских.

Состоялся самый большой за время полномасштабного вторжения обмен военнопленными — освобождены 230 украинцев и украинок.

Об этом сообщил президент Владимир Зеленский и Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

"Наши – дома. Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских. Солдаты, сержанты, офицеры. Воины Вооруженных Сил, Национальной гвардии, ВМС, пограничники. Часть защитников защищала Мариуполь и "Азовсталь". Спасибо всем, кто при всех трудностях возвращается. наших людей домой! Благодарю наших защитников! Мы сделаем все, чтобы вернуть всех наших людей, которые сейчас в российской неволе", — написал Зеленский.

По информации Координационного штаба, на дом возвращаются 230 защитников. Среди них представителей Вооруженных Сил Украины – 130 (среди них ТРО – 14, ВМС – 14), Национальной гвардии – 55, Государственной пограничной службы – 38, Национальной полиции – 1 и шесть гражданских, незаконно лишенных свободы.

Обмен пленными 3 января / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Среди возвращенных были как те, кто имел официальный статус военнопленного, подтвержденный через Международный комитет Красного Креста (182 человека), так и украинские военнослужащие, которые считались пропавшими без вести (48).

Большинство освобожденных – мужчины (225), а также пятеро женщин. В рядовой и сержантский состав входят 213 человек, одиннадцать – офицеры.

"После изнурительных месяцев плена вернулась, в частности, боевая медик из состава 36 ОБрМП. Находясь в неволе, она принципиально разговаривала на украинском языке. Россияне несколько раз имитировали ее вывоз на обмен, но в результате возвращали обратно к месту содержания", — рассказали в Штабе.

Обмен пленными 3 января / Фото: Координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными

Наконец увидят своих родных и близких семь защитников острова Змеиный, музыкант военного оркестра, военнослужащая ВСУ, которую россияне лишили свободы во время пребывания в декретном отпуске, попавшие в плен нацгвардейцы, выполняя свои обязанности на ЧАЭС, гражданский преподаватель В. Даля и защитники Мариуполя.

В этом обмене немаловажную роль сыграли Объединенные Арабские Эмираты, говорят в Штабе.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: "Из российского плена вернули более 200 наших воинов и гражданских!"

Напомним, ранее президент Владимир Зеленский рассказал о проблемах с обменом пленными и назвал причины, которые этому препятствуют.

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