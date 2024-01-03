З російського полону повернулися 230 українських героїв

У середу, 3 січня, з полону росіян повернулися понад 200 українських воїнів і цивільних.

Відбувся найбільший за час повномасштабного вторгнення обмін військовополоненими — звільнено 230 українців та українок.

Про це повідомив президент Володимир Зеленський та Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

"Наші – вдома. З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних. Солдати, сержанти, офіцери. Воїни Збройних Сил, Національної гвардії, ВМС, прикордонники. Частина захисників боронила Маріуполь та "Азовсталь". Дякую всім, хто попри всі труднощі повертає наших людей додому! Дякую нашим захисникам! Ми зробимо все, щоб повернути всіх наших людей, які нині в російській неволі", - написав Зеленський.

За інформацією Координаційного штабу, додому повертаються 230 захисників. Серед них представників Збройних Сил України – 130 (серед них ТрО – 14, ВМС – 14), Національної гвардії – 55, Державної прикордонної служби – 38, Національної поліції – 1 та шестеро цивільних, які були незаконно позбавлені волі.

Обмін полоненими 3 січня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Серед повернутих були як ті, хто мав офіційний статус військовополоненого, підтверджений через Міжнародний комітет Червоного Хреста (182 особи), так і ті українські військовослужбовці, які вважалися зниклими безвісти (48).

Більшість звільнених – чоловіки (225), а також п’ятеро жінок. До рядового та сержантського складу належать 213 осіб, одинадцятеро – офіцери.

"Після виснажливих місяців полону повернулася, зокрема, бойова медикиня зі складу 36 ОБрМП. Перебуваючи у неволі, вона принципово розмовляла українською мовою. Росіяни декілька разів імітували її вивезення на обмін, але в результаті повертали назад до місця утримання", - розповіли у Штабі.

Обмін полоненими 3 січня / Фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими

Нарешті побачать своїх рідних та близьких семеро захисників острова Зміїний, музикант військового оркестру, військовослужбовиця ЗСУ, яку росіяни позбавили волі під час перебування в декретній відпустці, нацгвардійці, які потрапили в полон, виконуючи свої обов’язки на ЧАЕС, цивільний викладач Східноукраїнського національного університету імені В. Даля та оборонці Маріуполя.

У цьому обміні важливу роль зіграли Об’єднані Арабські Емірати, кажуть у Штабі.

▶ На YouTube-каналі ТСН можна переглянути за цим посиланням відео: "З російського полону повернули понад 200 наших воїнів і цивільних!"

Нагадаємо, раніше президент Володимир Зеленський розповів про проблеми з обміном полоненими і назвав причини, які цьому перешкоджають.

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