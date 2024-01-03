Публічне романтичне освідчення у Римі пішло не за планом: що сталося (відео)

Публічне освідчення може бути неймовірно ризикованим, і один чоловік дізнався, що може статися, якщо воно піде не за планом.

У відео, опублікованому в TikTok, яке зібрало майже 15 мільйонів переглядів, безнадійний романтик, відомий лише як Валеріо, танцював зі своєю дівчиною на одній з найстаріших та найвідоміших вулиць в Римі – Віа Кондотті –, в той час як місцевий тенор виконував серенаду.

Валеріо здивував свою дівчину, опустившись на одне коліно, перш ніж подарувати каблучку, поки глядачі дивилися і аплодували.

Але все було не так, як уявляв собі чоловік. Валеріо ніяково дивиться в камеру, а його дівчина відповідає відмовою.

"Я цього не очікувала, я не готова… Це тому ми приїхали до Рима?" - сказала його обраниця.

Валеріо підписав публікацію так: "Освідчення пішло не так. Добре, що Cartier має 30-денну політику повернення".

У коментарях користувачі почали дискусію про публічні освідчення та про те, що вони можуть чинити тиск на людину, якій задають запитання, щоб вона сказала "так", щоб не розчаровувати свого партнера.

Зокрема, жінки поділилися своїм власним досвідом: "Мій колишній освідчився на вершині Лондонського ока. Було так багатолюдно і ніяково. Не те освідчення, яке я хотіла. Я сказав "так", бо всі люди дивилися на нас, але через сім місяців ми розійшлися", "Публічні освідчення існують лише для того, щоб змусити жінку сказати "так", "Я була б засмучена. Коли мій колишній чоловік освідчувався, нас було лише двоє".

Нагадаємо, чоловік втратив дружину, дім і роботу після "найгіршої помилки у своєму житті" під час вечірки. Він розповів, що накоїв.

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