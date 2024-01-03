Одне просте рішення може врятувати світ від Третьої світової — український генерал

Колишній керівник Служби зовнішньої розвідки України, генерал армії Микола Маломуж закликає витратити обіцяну Україні фінансову допомогу від США та ЄС виключно на посилення обороноздатності української армії.

Генерал армії Микола Маломуж вважає, що якщо десятки мільярдів доларів і євро допомоги нашій країні від держав Заходу не будуть витрачені на зміцнення української армії, то з'явиться серйозна загроза ядерної Третьої світової війни.

Про це він сказав виданню "Телеграф".

"До лютого чи у лютому ми можемо отримати позитивні рішення щодо багатомільярдних пакетів допомоги від США (61 млрд доларів) і від Євросоюзу (50 млрд євро). Важливо, щоб значна частина цих коштів була витрачена на високотехнологічне озброєння для ЗСУ, на боєприпаси", - закликав Микола Маломуж.

На думку генерала, якщо це не буде зроблено, то "загроза буде вже не тільки для України, а й для всієї Європи, про що все голосніше говорять останнім часом".

"Щобільше - ризики в цілому для блоку НАТО з втягуванням його у війну, яка точно буде Третьою світовою. Найімовірніше - ядерною", - додав експерт.

Нагадаємо, раніше колишній аналітик ЦРУ США Пітер Шредер заявив, що малоймовірно, що президент Росії Володимир Путін застосує ядерну зброю на полі бою в Україні, але він може піти на її застосування проти НАТО.

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