Що буде у разі ядерного удару по США: вчені змоделювали найгірший сценарій

Нове моделювання припускає, що атака на американські ракетні шахти призвела б до загибелі мільйонів людей через гостре радіаційне отруєння та поширення радіоактивних опадів по всій країні.

Про це пише Newsweek.

Дослідження, опубліковане 14 листопада журналом Scientific American, показало, що в разі удару по стратегічних пускових базах більша частина Середнього Заходу отримає більш ніж смертельну дозу радіації, а за найгіршого сценарію більша частина США і Канади стане непридатною для життя.

Скільки людей може загинути

За оцінками дослідників з Програми науки і глобальної безпеки Прінстонського університету, протягом перших чотирьох днів після вибуху сховищ загине від 340 000 до 4,6 мільйона людей, хоча середня кількість загиблих становитиме 1,4 мільйона. Вони передбачили, що 300 мільйонів людей опиняться під загрозою смертельної дози радіоактивних опадів.

План із заміни ракет

Дослідження з'явилося після того, як минулого року ВПС США заявили, що замінять свої міжконтинентальні балістичні ракети (МБР) Minuteman III, які експлуатуються з 1970-х років, на більш сучасні ракети Sentinel з 2029 року.

Деактивована ядерна МБР Titan II знаходиться в шахті в Музеї ракет “Титан”, 12 травня 2015 року в Грін-Веллі, штат Арізона / X (Twitter)

План вартістю 1,5 трильйона доларів передбачає заміну усіх 400 старих ракет. Хоча дальність і корисне навантаження МБР Sentinel не були офіційно оприлюднені, вважається, що вони матимуть еквівалентну вибухову потужність 800 кілотонн у тротиловому еквіваленті і, як очікується, досягатимуть до 10 тис. км і будуть здатні вразити будь-яку ціль по всій земній кулі за 30 хвилин.

Ракети Minuteman мають радіус дії майже 13 тис. км і несуть розрахункове корисне навантаження, еквівалентне 170-335 кілотоннам — достатньо, щоб ефективно знищити весь Вашингтон, округ Колумбія.

Дослідники з Прінстона зазначають, що хоча ВПС США оцінили потенційний вплив розгортання Sentinel на людей і навколишнє середовище, вони не згадали, що станеться, якщо ракети вибухнуть на їхніх базах.

Стримуючі фактори для противника

Представник Міністерства оборони повідомив Newsweek, що, хоча він не мав можливості ознайомитися з доповіддю і не може безпосередньо відповісти на її висновки, система Sentinel не збільшить ризик для США.

“В Огляді ядерної політики 2022 року чітко зазначено, що ядерну війну не можна виграти і ніколи не можна розв'язувати”, — заявили вони. — З цією метою найкращим стримуючим фактором для противника, який ініціює ядерну війну проти Сполучених Штатів або їхніх союзників чи партнерів, є безпечні, надійні та ефективні ядерні сили стримування, а також сильні і надійні сили розширеного стримування”.

Американські ракетно-ядерні бази розташовані в п'яти штатах — Колорадо, Вайомінг, Небраска, Монтана і Північна Дакота — і є частиною ядерної “тріади”, яка дає США можливість завдавати ядерних ударів з підводних човнів і літаків, якщо одна з ланок буде скомпрометована.

Дослідники зазначають, що для того, щоб досягти ядерних ракет у сховищах, які поховані під землею і закриті вибуховими дверима, одна або дві боєголовки потужністю в одну кілотонну повинні були б приземлитися поруч з ними.

Які штати мають найменший і найбільший ризик

Використовуючи архівні погодні дані за 48-годинні періоди за кілька дат у 2021 році для моделювання очікуваного радіоактивного шлейфу, вчені виявили, що штати Західного узбережжя мають найменший ризик через переважаючий східний вітер.

Однак, в залежності від точного напрямку вітру, найсильніші радіоактивні опади можуть випасти на будь-яку частину США і Канади на схід від Айдахо. Виходячи з погодних умов 2 грудня 2021 року, Чикаго, Іллінойс та округ Колумбія, серед інших населених пунктів, опиняться на прямому шляху до смертельної дози радіації.

У найгіршому випадку майже вся Монтана і Північна Дакота, а також частини Небраски, Колорадо, Вайомінгу, Південної Дакоти і Канзасу отримають дозу, яка більш ніж у 10 разів перевищує смертельну, що призведе до смерті за лічені дні. Більшість населення Середнього Заходу отримало б смертельну дозу, в той час як в інших місцях смерть настала б через кілька тижнів.

Дослідники виявили, що більшість людей, які живуть у Північній Америці, мали б один відсоток шансів отримати дозу опромінення на відкритому повітрі, достатню для того, щоб викликати гостре радіаційне отруєння і смерть.

“Це не ті ризики, на які ми повинні йти”

Моделювання робить свої прогнози на основі припущення, що всі ракети шахтного базування будуть вражені, але у звіті зазначається, що його прогнози вже були підтверджені оцінкою Федерального агентства з надзвичайних ситуацій 1990 року, яка встановила, що жодна частина США не перебуває поза ризиком смертельного рівня радіації.

“Ці карти посилають чіткий сигнал, з яким погоджуються багато експертів з ядерної безпеки та екології, з якими ми спілкувалися: це не ті ризики, на які ми повинні йти”, — сказала Лаура Хельмут, головна редакторка журналу Scientific American.

Хоча Пентагон наголошує на необхідності для Америки мати функціонуючий атомний арсенал для стримування інших ядерних держав, дехто ставить під сумнів вартість і необхідність нової ракетної програми, зважаючи на періодичні хибні спрацьовування системи і розвиток можливостей підводних човнів і повітряних сил США з нанесення ударів.

“Є лише один спосіб виграти гонку озброєнь”

У супровідній статті редакція журналу Scientific American процитувала коментар колишнього міністра оборони Вільяма Перрі 2016 року про те, що “є лише один спосіб виграти гонку озброєнь: відмовитися від участі в ній”, додавши, що “ніколи не буде способу, щоб виграти гонку озброєнь”: “Єдиний реальний спосіб застосувати ядерну зброю — це ніколи цього не робити. Вона повинна існувати лише в кількості, достатній для того, щоб стримувати її застосування іншими, що вони вже роблять в достатній мірі, не маючи на одну боєголовку більше”.

Представник Міністерства оборони США заявив, що “атрибути кожної ланки тріади є взаємодоповнюючими, гарантуючи, що Сполучені Штати зможуть протистояти і відповісти на будь-яку стратегічну атаку”.

“Після ретельного аналізу в Огляді ядерної політики 2022 року було підтверджено, що поєднання всіх трьох компонентів ядерної тріади США є найкращим підходом до підтримання стратегічної стабільності за розумну ціну, одночасно зменшуючи ризик виникнення потенційних технічних, програмних або інших проблем чи вразливостей”, — додали в Міноборони США.

“МБР шахтного базування були основним елементом тріади протягом понад 60 років, і заміна системи МБР Minuteman III на систему МБР Sentinel не збільшує ризик для Сполучених Штатів”, — стверджують в Міноборони.

Нагадаємо, дослідники з некомерційної організації Future of Life Institute змоделювали передбачуваний ядерний конфлікт між США та Росією.

Читайте також: