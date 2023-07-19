Роберт Оппенгеймер: тріумф і трагедія “батька ядерної бомби”

Очікується, що фільм про людину, яка змінила хід світової історії, керуючи розробкою першої атомної бомби, стане драматичним і повним напруження блокбастером.

На задньому плані спільнота, яка перебувала під впливом осідання радіоактивних речовин, що випали поблизу місця випробування ядерної бомби у південній пустелі Нью-Мексико, наслідки якого уряд США ніколи повністю не визнавав. Фільм про життя вченого Роберта Оппенгеймера та надсекретну роботу Мангеттенського проєкту не проливає світла на біль цих мешканців.

Про це пише Associated Press.

“Вони ніколи не замисляться над тим фактом, що жителі Нью-Мексико віддали свої життя. Вони виконували найбруднішу роботу. Вони вторглися в наше життя і наші землі, а потім покинули нас”, — сказала Тіна Кордова, яка пережила рак та заснувала групу жителів Нью-Мексико, які стали жертвами радіаційних випробувань, про вчених та військових, які в 1940-ві роки тестували свою роботу в лабораторії Лос-Амоса.

Вчені та інші працівники монтують першу в світі атомну бомбу, щоб підняти її на вежу на випробувальному полігоні Триніті поблизу / AP

Група Кордової, Консорціум жителів Тулароза Бейсін (Tularosa Basin Downwinders Consortium), протягом років співпрацює з Союзом занепокоєних вчених та іншими організаціями, щоб звернути увагу на те, що Мангеттенський проєкт зробив із людьми в Нью-Мексико.

Поки кінокритики святкують вихід “Оппенгеймера”, а чиновники в Лос-Аламосі готуються до того, що їхнє місто буде в центрі уваги, мешканці підвітряних районів розчаровані тим, що уряд США, а тепер і кінопродюсери, не визнають їхнього скрутного становища.

На 78-му річницю Триніті-тесту в Нью-Мексико та в Нью-Йорку активісти провели панахиди, після чого режисер Крістофер Нолан та інші учасники взяли участь у панельній дискусії після спеціального показу фільму.

Нолан назвав випробування Триніті надзвичайним моментом в історії людства.

“Я хотів занурити глядачів в ту кімнату і бути там, коли натискають на ту кнопку, і дійсно повністю перенести глядачів у цей момент в історії”, — сказав він у фрагменті, який використовується студією Universal Studios для реклами фільму.

Фільм базується на роботі “Американський Прометей: Тріумф і Трагедія Дж. Роберта Оппенгеймера” Кай Берда та Мартіна Дж. Шервіна, яка отримала Пулітцерівську премію. Нолан сказав, що історія Оппенгеймера є як мрією, так і кошмаром.

Ліллі Адамс, старша координаторка зв'язків з громадськістю в Союзі стурбованих учених, брала участь у нью-йоркській пам'ятній акції і сказала, що вона мала на меті виразити підтримку жителям Нью-Мексико, які постраждали.

“Людські жертви випробування Триніті і всієї діяльності, пов'язаної з ядерною зброєю, є важливою частиною розмови про ядерну спадщину США”, — сказала вона в електронному листі агентству Associated Press. “Ми повинні враховувати людські жертви, щоб повністю зрозуміти спадщину Оппенгеймера і шкоду, заподіяну ядерною зброєю”.

Перша американська атомна бомба вибухає під час випробування в штаті Нью-Мексико, 16 липня 1945 року / AP

Розробляючи та випробовуючи ядерну зброю, уряд США, за словами Адамс, фактично “отруїв власний народ, багато з людей все ще чекають на правосуддя”.

Адамс та інші висловили надію, що ті, хто брав участь у створенні фільму “Оппенгеймер”, допоможуть підвищити усвідомлення про “жертв радіоактивного забруднення”, які не були включені до списку осіб, що підпадають під компенсаційну програму федерального уряду для людей, що були піддані радіаційному впливу.

Урядовці обрали полігон Триніті, оскільки він був віддалений, рівнинний і мав передбачувані вітри. Через секретність проєкту мешканці навколишніх районів не були попереджені.

У басейні Туларози проживало сільське населення, яке жило за рахунок землі, вирощуючи худобу, доглядаючи за садами та фермами. Воду вони брали з цистерн та ставків. Вони й гадки не мали, що дрібний попіл, який вкрив усе навколо, був наслідком першого у світі ядерного вибуху.

Спочатку уряд намагався приховати це, заявляючи, що вибух на складі боєприпасів спричинив гуркіт і яскраве світло, яке можна було побачити на відстані понад 257 кілометрів.

На цій фотографії зображено вид з висоти пташиного польоту після першого атомного вибуху на випробувальному полігоні Триніті, штат Нью-Мексико, 16 липня 1945 року / AP

Лише через декілька тижнів, коли США скинули бомби на Японію, жителі Нью-Мексико зрозуміли, що вони бачили.

За даними Національного історичного парку “Мангеттенський проєкт”, велика кількість радіації піднялася в атмосферу, а радіоактивні опади опустилися на територію довжиною близько 402 кілометри і шириною 322 кілометри. Вчені відстежили частину радіоактивних опадів аж до Атлантичного океану, але найбільша концентрація осіла приблизно за 48 кілометрів від випробувального полігону.

Для Кордової та молодших поколінь, які зіштовхуються з раком, відсутність визнання з боку уряду та тих, хто брав участь у створенні фільму, є неприпустимою.

У Лос-Аламосі, що розташований більш ніж за 321 кілометр на північ від Тулароза-Бейсін, реакція на фільм була зовсім іншою. Спадщина Оппенгеймера та Мангеттенського проєкту означає, що Лос-Аламос є домом для однієї з провідних національних лабораторій країни та має найвищий відсоток осіб з докторськими ступенями в США.

На полігоні для випробування атомної бомби в штаті Нью-Мексико доктор Роберт Оппенгеймер, фізик Каліфорнійського університету, курить люльку, 9 вересня 1945 року / AP

Оппенгеймер Драйв прорізає серце Лос-Аламоса, в місцевій пивоварні продається пиво Hoppenheimer IPA, а сам фізик є центром експозиції наукового музею, де виставлені деякі його рукописні нотатки та посвідчення особи.

У місті проходить фестиваль Оппенгеймера, який розпочинається 20 липня і триватиме до кінця липня.

Близько 200 статистів, задіяних у фільмі, були місцевими жителями, багато з них — співробітники Лос-Аламоської національної лабораторії.

За словами Келлі Стюарт, яка працює у відділі економічного розвитку округу Лос-Аламос і відповідала за зв'язки зі знімальною групою, коли Нолан і його команда працювали в історичних місцях міста, в перервах між зйомками фільму вони обговорювали науку і світові проблеми.

За словами Стюарт, у ДНК міста закладена гордість, яка пов'язана з роботою лабораторії, спрямованою на вирішення проблем національної безпеки та глобальних проблем.

Вона додала, що мета полягає в тому, щоб позиціонувати Лос-Аламос як місце, де люди можуть почати дізнаватися “правдиві історії”, що стоять за подіями, зображеними у фільмі.

“Проєкт Оппенгеймер” розпочався на початку 2023 року і включає в себе форуми, документальні фільми, мистецькі інсталяції та виставки, які розповідають відвідувачам про науку, що відбувається в лабораторії, а також про соціальні наслідки Мангеттенського проєкту.

Під час фестивалю буде облаштована спеціальна зона, де люди зможуть обговорити фільм після перегляду.

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