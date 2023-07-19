У КНДР затримали американського солдата: що відомо про інцидент

Американець був затриманий у Північній Кореї після того, як перетнув міжкорейський кордон без дозволу.

Американського солдата утримують у Північній Кореї після того, як він без дозволу перетнув кордон із Південною Кореєю, підтвердили Збройні сили США. Криза настала в особливо напружений час у відносинах з Північною Кореєю — однією з найбільш відокремлених держав світу. США радять своїм громадянам утриматися від поїздок туди.

Пропонуємо вам адаптацію матеріалу BBC з подробицями інциденту.

Що сталося на кордоні?

23-річний рядовий 2-го класу Тревіс Кінг перетнув кордон між обома Кореями під час туру в Пханмунджом (Спільна зона безпеки).

На той момент його супроводжували назад до США, ймовірно, для покарання за дисциплінарні дії, але здається, що він втік від супроводу на митниці в аеропорту Інчхон замість того, щоб сісти на рейс.

Потім він вирушив з терміналу до пункту пропуску через кордон, що знаходився приблизно за 54 км від нього.

Свідок, який був на тому самому кордонному турі, описав, що чув, як солдат голосно сміється перед тим, як почати бігти.

Командування ООН, яке керує демілітаризованою зоною, повідомило, що вважає, що солдат тепер знаходиться під вартою Північної Кореї.

Високопоставлений американський командир сказав, що з солдатом не було жодного контакту, і інцидент розслідують Збройні сили США в Кореї.

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Пентагон головним чином турбується про добробут солдатів.

Що відомо про солдата?

Рядовий Кінг перебуває в армії з січня 2021 року. Він є кавалерійським розвідником — спеціалістом з розвідки — і спочатку був призначений до складу 1-ї танкової дивізії армії в рамках ротації з американськими військами в Південній Кореї.

Згідно з повідомленням агентства Associated Press з посиланням на американських посадовців, на Кінга чекали дисциплінарні заходи після того, як його утримували в Південній Кореї за обвинуваченням у нападі.

Тиждень тому його випустили на базу Кемп Гамфріс — військову базу в Південній Кореї — для проходження процедури оформлення звільнення з військової служби.

Представник американського військового відомства підтвердив, що рядовий Кінг мав відправитися до Форт Блісс у штаті Техас, де його повинні були адміністративно звільнити з армії.

Військовий посадовець заявив, що солдат “добровільно” перетнув кордон.

Чи планував солдат свою втечу?

Є причини вважати, що його дії були дійсно попередньо сплановані.

Ведучий подкасту про Північну Корею Якко Зветслот працював у туроператорській компанії в 2012 році, яка вивозила американських солдатів в ізолятори тимчасового тримання (ІТТ). Він каже, що “немає способу, яким ця особа могла б втекти з аеропорту одного дня і записатися на один з цих турів наступного”.

Він пояснює, що зазвичай потрібно три дні для затвердження участі в одній із таких поїздок. Вам потрібно надіслати свій номер паспорта та військовий ID командуванню ООН, яке керує цією територією.

“Коли я керував турами, нам довелося збільшити час обробки заявок з 48 на 72 години, оскільки було занадто багато помилок”, — каже він.

Також з початку пандемії стало набагато складніше потрапити на ці тури. Вони тільки нещодавно відновилися, і, здається, існують лише дві компанії, які пропонують тури для іноземців. Для бронювання такої подорожі потрібне було обов’язкове планування.

Яке значення інциденту для США?

Останні зростаючі напруження на Корейському півострові стали більшою пріоритетною справою в сфері зовнішньої політики для адміністрації президента США Джо Байдена.

Інцидент стався у день прибуття американського ядерного ракетного підводного човна до південнокорейського порту Пусан, що стало наочною демонстрацією військової сили США, що розлютило північнокорейців.

Цей крок був реакцією США на понад сто нових ракетних випробувань Північної Кореї протягом останніх кількох років.

Цей солдат може потенційно стати новим торговим жетоном для Північної Кореї при взаємодії зі Сполученими Штатами.

Що сталося з американцями, затриманими Північною Кореєю в минулому?

З 1996 року американських громадян затримували в Північній Кореї декілька разів. Серед них були туристи, вчені та журналісти.

У липні 2017 року уряд США заборонив американцям відвідувати країну — такий крок був подовжений щонайменше до серпня цього року.

Звичайно, американські в'язні часто стикаються з жорстоким поводженням у в'язницях Північної Кореї.

У 2018 році Північна Корея випустила американського студента коледжу Отто Вармбієра, який був ув'язнений за крадіжку готельного знаку. Він повернувся до США в комі, а пізніше помер.

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