В КНДР задержан американский солдат: что известно об инциденте

Американец был задержан в Северной Корее после того, как пересек межкорейскую границу без разрешения.

Американский солдат удерживается в Северной Корее после того, как он без разрешения пересек границу с Южной Кореей, подтвердили Вооруженные силы США. Кризис наступил в особо напряженное время в отношениях с Северной Кореей — одним из наиболее уединенных государств мира. США рекомендуют своим гражданам воздержаться от поездок туда.

Предлагаем вам адаптацию материала BBC с подробностями инцидента.

Что произошло на границе?

23-летний рядовой 2-го класса Тревис Кинг пересек границу между обеими Кореями во время тура в Пханмунджом (Совместная зона безопасности).

На тот момент его сопровождали обратно в США, вероятно, для наказания за дисциплинарные действия, но кажется, что он скрылся от сопровождения на таможне в аэропорту Инчхон вместо того, чтобы сесть на рейс.

Затем он отправился из терминала в пункт пропуска через границу, находившийся примерно в 54 км от него.

Свидетель, который был на том же границе, описал, что слышал, как солдат громко смеется перед тем, как начать бежать.

Командование ООН, управляющее демилитаризованной зоной, сообщило, что считает, что солдат теперь находится под стражей Северной Кореи.

Высокопоставленный американский командир сказал, что с солдатом не было никакого контакта и инцидент расследуют Вооруженные силы США в Корее.

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Пентагон главным образом заботится о благополучии солдат.

Что известно о солдате?

Рядовой Кинг находится в армии с января 2021 года. Он является кавалерийским разведчиком – специалистом по разведке – и первоначально был назначен в состав 1-й танковой дивизии армии в рамках ротации с американскими войсками в Южной Корее.

Согласно сообщению агентства Associated Press со ссылкой на американских чиновников, Кинга ждали дисциплинарные меры после того, как его содержали в Южной Корее по обвинению в нападении.

Неделю назад его выпустили на базу Кэмп Гамфрис – военную базу в Южной Корее – для прохождения процедуры оформления увольнения с военной службы.

Представитель американского военного ведомства подтвердил, что рядовой Кинг должен был отправиться в Форт Блисс в штате Техас, где его должны были административно уволить из армии.

Военное чиновник заявил, что солдат "добровольно" пересек границу.

Планировал ли солдат свой побег?

Есть причины полагать, что его действия были действительно предварительно спланированы.

Ведущий подкаст о Северной Корее Якко Зветслот работал в туроператорской компании в 2012 году, которая вывозила американских солдат в изоляторы временного содержания (ИТТ). Он говорит, что "нет способа, которым этот человек мог бы бежать из аэропорта в один день и записаться на один из этих туров на следующий".

Он объясняет, что обычно нужно три дня для утверждения участия в одной из таких поездок. Вам нужно отправить свой номер паспорта и военный ID командованию ООН, которое управляет этой территорией.

"Когда я руководил турами, нам пришлось увеличить время обработки заявок с 48 на 72 часа, поскольку было слишком много ошибок", — говорит он.

Также с начала пандемии стало гораздо сложнее попасть на эти туры. Они только недавно восстановились, и, кажется, существуют только две компании, предлагающие туры для иностранцев. Для бронирования такого путешествия потребовалась обязательная планировка.

Каково значение инцидента для США?

Последние растущие напряжения на Корейском полуострове стали большим приоритетным делом в сфере внешней политики для администрации президента США Джо Байдена.

Инцидент произошел в день прибытия американской ядерной ракетной подводной лодки в южнокорейский порт Пусан, что стало наглядной демонстрацией разъярившей северокорейцев военной силы США.

Этот шаг был реакцией США на более ста новых ракетных испытаний Северной Кореи за последние несколько лет.

Этот солдат может стать новым торговым жетоном для Северной Кореи при взаимодействии с Соединенными Штатами.

Что случилось с американцами, задержанными Северной Кореей в прошлом?

С 1996 года американские граждане были задержаны в Северной Корее несколько раз. Среди них были туристы, учёные и журналисты.

В июле 2017 года правительство США запретило американцам посещать страну — такой шаг был продлен, по меньшей мере, до августа этого года.

Конечно, американские заключенные часто сталкиваются с жестоким обращением в тюрьмах Северной Кореи.

В 2018 году Северная Корея выпустила американского студента колледжа Отто Вармбиера, который был арестован за кражу гостиничного знака. Он вернулся в США в коме, а позже скончался.

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