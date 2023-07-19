РФ держит восемь кораблей в Черном море: есть ли "Калибры"

На утро 19 июля агрессорка Россия держит в Черном море и Азовском девять кораблей. Ракетоносителей в морских акваториях нет.

Об этом сообщили военно-морские силы Вооруженных сил Украины.

Отмечается, что в Черном море находится восемь вражеских кораблей; в Азовском море – один. В Средиземном море Россия держит на боевом дежурстве до восьми вражеских кораблей. Среди которых один носитель "Калибров" с общим залпом до 16 ракет.

Напомним, ночью Российская Федерация совершила массированную ночную атаку по Украине "Калибрами", "Ониксами", Х-22 и дронами. В частности, из акватории Черного моря оккупанты запустили восемь крылатых ракет Х-22 и одну управляемую авиационную ракету Х-59.

Основной удар РФ пришелся на юг Украины. В частности, кафиры совершили массированную атаку ракетами и дронами по Одессе. Так, ракеты "Оникс" и Х-22 российская армия направила на портовую и критическую инфраструктуру. Произошли попадания в зерновой и масляный терминал.

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