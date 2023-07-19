РФ тримає вісім кораблів у Чорному морі: чи є "Калібри"

Станом на ранок 19 липня агресорка Росія тримає у Чорному морі та Азовському дев’ять кораблів. Ракетоносіїв в морських акваторіях немає.

Про це повідомили Військово-морські сили Збройних сил України.

Зазначається, що в Чорному морі перебуває вісім ворожих кораблів; в Азовському морі - один. У Середземному морі Росія тримає на бойовому чергуванні до восьми ворожих кораблів. Серед яких один носій "Калібрів" із загальним залпом до 16 ракет.

Нагадаємо, вночі Російська Федерація здійснила масовану нічну атаку по Україні "Калібрами", "Оніксами", Х-22 і дронами. Зокрема, з акваторії Чорного моря окупанти запустили вісім крилатих ракет Х-22 та одну керовану авіаційну ракету Х-59.

Основний удар РФ припав на південь України. Зокрема, окупанти здійснили масовану атаку ракетами і дронами по Одесі. Так, ракети "Онікс" і Х-22 російська армія спрямувала на портову і критичну інфраструктуру. Сталися влучання в зерновий і олійний термінал.

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