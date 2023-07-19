"Людина, яка не вміє плавати, і її пустили в басейн": екскерівник ГУР про Баканова

Колишній керівник СБУ Іван Баканов був довіреною особою президента Володимира Зеленського. Це людина, через яку можна було підтримати якісь речі, пов'язані з професійною діяльністю.

Про це сказав екскерівник ГУР Валерій Кондратюк в інтерв'ю "Українській правді".

"Але в професійному плані те, що я знав зсередини – Служба була нещаслива", – підкреслив колишній голова розвідки.

Покладався не на тих людей

За словами Кондратюка, президент України, призначаючи Баканова, можливо, й сам не очікував, що Служба безпеки є такою складною структурою. За наявності лише юридичної освіти й загального уявлення неможливо тримати її під контролем.

"Це неначе людина, яка не вміє плавати, і її пустили в басейн. Не маючи власних знань, він мав покладатися у своїй діяльності на людей, які перебували всередині. Це були не найкращі люди у Службі безпеки України.

До прикладу, одним із таких взагалі була людина зі сторони – це Наумов. З одного боку, ця людина перебувала під російським впливом, а з іншого боку – це корупційний складник.

"Покладаючись на таких людей, Баканову було не лише складно керувати Службою, але й мати справжнє розуміння того, що відбувається в державі. Чому? Тому що відбувалися певні маніпуляції, близьке ставало далеким, а далеке – близьким, і ти ніколи не міг розуміти, на якому насправді світі перебуваєш і які виклики стоять перед державою", – сказав Кондратюк.

Так, треба розуміти чіткі механізми, а не лише покладатися на те, що тобі кажуть, чи людей, яких до тебе підводять.

Як зауважив екскерівник ГУР, насправді Службою безпеки управляв, звісно, Баканов, тому що відповідальність була на ньому. Але маніпулювали ним люди на кшталт Наумова чи Кулініча. Звільнення з посади голови СБУ – це все ж політична відповідальність. Натомість для юридичної, наголошує він, має бути доведено склад злочину. "На ці запитання мають давати відповіді правоохоронні органи", – підсумував Кондратюк.

Нагадаємо, 19 липня 2022 року Баканова звільнили з посади голови СБУ. Стало відомо, що тепер він займається адвокатською діяльністю. Баканов отримав відповідне свідоцтво адвоката 27 червня 2023 року в Раді адвокатів Полтавської області.

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