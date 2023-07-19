"Человек, не умеющий плавать, и его пустили в бассейн": экс-руководитель ГУР о Баканове

Бывший начальник СБУ Иван Баканов был доверенным лицом президента Владимира Зеленского. Это человек, через которого можно было поддержать какие-либо вещи, связанные с профессиональной деятельностью.

Об этом сказал экс-руководитель ГУР Валерий Кондратюк в интервью "Украинской правде".

"Но в профессиональном плане то, что я знал изнутри – Служба была не счастлива", – подчеркнул бывший глава разведки.

Полагался не на тех людей

По словам Кондратюка, президент Украины, назначая Баканова, возможно, и сам не ожидал, что Служба безопасности является столь сложной структурой. При наличии только юридического образования и представления, невозможно держать ее под контролем.

"Это как человек, который не умеет плавать, и его пустили в бассейн. Не имея собственных знаний, он должен полагаться в своей деятельности на людей, которые находились внутри. Это были не самые лучшие люди в Службе безопасности Украины".

К примеру, одним из таких вообще был человек со стороны – это Наумов. С одной стороны, этот человек находился под российским влиянием, а с другой – это коррупционная составляющая.

"Полагаясь на таких людей, Баканову было не только сложно руководить Службой, но и иметь подлинное понимание того, что происходит в государстве. Почему? Потому что происходили определенные манипуляции, близкое становилось далеким, а далекое – близким, и ты никогда не мог понимать, на самом деле, в каком мире находишься и какие вызовы стоят перед государством", – сказал Кондратюк.

Так, надо понимать четкие механизмы, а не только полагаться на то, что тебе говорят, или людей, которых к тебе подводят.

Как отметил экс-руководитель ГУР, на самом деле Службой безопасности управлял, конечно, Баканов, потому что ответственность была на нем. Но манипулировали им люди типа Наумова или Кулинича. Увольнение с должности главы СБУ – это все же политическая ответственность. В то же время для юридической, отмечает он, должен быть доказан состав преступления. "На эти вопросы должны давать ответы правоохранительные органы", – подытожил Кондратюк.

Напомним, 19 июля 2022 года Баканова уволили с должности главы СБУ. Стало известно, что теперь занимается адвокатской деятельностью. Баканов получил соответствующее свидетельство адвоката 27 июня 2023 в Совете адвокатов Полтавской области.

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