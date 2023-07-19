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Журналистка ТСН получила контузию на фронте

Автор
Дмитрий ГулийчукДмитрий Гулийчук
Дата публикации
Просмотры
1407
Время на прочтение
1 мин
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Журналистка ТСН получила контузию на фронте

Юлия Кириенко вместе с украинскими военными / Фото: ТСН

Журналистка ТСН Юлия Кириенко часто бывает в самых "жарких" точках фронта, где снимает сюжеты для наших читателей и зрителей.

Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко получила контузию, находясь на фронте, где снимала очередной материал об украинских защитниках.

Об этом Кириенко сообщила в Facebook.

"Ну привет, первая боевая травма. Русский танк или гаубица сделала мне контузию. Теперь и я пациентка стабпункта.

PS. Дали кислорода. Уже веселее", – отметила журналистка.

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Также Кириенко опубликовала фото из медучреждения.

После контузии журналистку отправили в стабпункт. / © Юлия Кириенко
После контузии журналистку отправили в стабпункт. / Фото: Юлия Кириенко

На каком направлении это произошло, она не уточнила.

Напомним, что сегодня, 19 июля, на ТСН вышел сюжет Юлии Кириенко о том, как украинские военные в одном из направлений сжигают вражескую технику из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна". По словам бойцов, наша "Стугна" даже лучше западных "Джавелинов".

Также Кириенко рассказывала, как в стабилизационном пункте у Бахмута спасают раненых воинов ВСУ.

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Дата публикации
Просмотры
1407
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