Журналистка ТСН получила контузию на фронте

Журналистка ТСН Юлия Кириенко часто бывает в самых "жарких" точках фронта, где снимает сюжеты для наших читателей и зрителей.
Корреспондентка ТСН Юлия Кириенко получила контузию, находясь на фронте, где снимала очередной материал об украинских защитниках.
Об этом Кириенко сообщила в Facebook.
"Ну привет, первая боевая травма. Русский танк или гаубица сделала мне контузию. Теперь и я пациентка стабпункта.
PS. Дали кислорода. Уже веселее", – отметила журналистка.
Также Кириенко опубликовала фото из медучреждения.
На каком направлении это произошло, она не уточнила.
Напомним, что сегодня, 19 июля, на ТСН вышел сюжет Юлии Кириенко о том, как украинские военные в одном из направлений сжигают вражескую технику из отечественного противотанкового ракетного комплекса "Стугна". По словам бойцов, наша "Стугна" даже лучше западных "Джавелинов".
Также Кириенко рассказывала, как в стабилизационном пункте у Бахмута спасают раненых воинов ВСУ.
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