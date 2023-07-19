Журналістка ТСН отримала контузію на фронті

Журналістка ТСН Юлія Кирієнко часто буває в "найспекотніших" точках фронту, де знімає сюжети для наших читачів і глядачів.
Кореспондентка ТСН Юлія Кирієнко отрималу контузію, перебуваючи на фронті, де знімала черговий матеріал про українських захисників.
Про це Кирієнко повідомила у Facebook.
"Ну привіт, перше бойове травмування. Руський танк чи то гаубиця зробила мені контузію. Тепер і я пацієнтка стабпункту.
P.S. Дали кисню. Вже веселіше", – зазначила журналістка.
Також Кирієнко опублікувала фото з медзакладу.
На якому з напрямків це сталося, вона не уточнила.
Нагадаємо, що сьогодні, 19 липня, на ТСН вийшов сюжет Юлії Кирієнко про те, як українські військові на одному з напрямків спалюють ворожу техніку з вітчизняного протитанкового ракетного комплексу "Стугна". За словами бійців, наша "Стугна" навіть краща за західні "Джавеліни".
Також Кирієнко розповідала, як у стабілізаційному пункті біля Бахмута рятують поранених воїнів ЗСУ.
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