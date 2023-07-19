Стало відомо, чим займається ексголова СБУ Іван Баканов (фото)

Звільнений 19 липня 2022 року з посади голови СБУ Іван Баканов займається адвокатською діяльністю.

Про це стало відомо із запису в Реєстрі адвокатів, розміщеному на сайті Національної асоціації адвокатів.

Колишній очільник Служби безпеки України отримав свідоцтво адвоката 27 червня 2023 року в Раді адвокатів Полтавської області.

У коментарі "Главкому" Баканов уточнив, що повністю виконав визначену процедуру: склав іспити, пройшов піврічне стажування, склав присягу та отримав посвідчення.

Іван Баканов отримав свідоцтво адвоката 27 червня 2023 року в Раді адвокатів Полтавської області / Фото: Главред

Чинним законодавством передбачене складання іспитів для заняття адвокатською діяльністю за місцем проживання або ж в іншому місці на підставі користування приміщенням за договором оренди. У випадку Івана Баканова, місце проживання якого зареєстроване в Києві, саме оренда приміщення у Полтаві стала причиною того, що він складав іспити у Раді адвокатів Полтавської області.

Як відомо, 17 липня 2022 року президент України Володимир Зеленський своїм указом усунув від виконання обов’язків голови Служби безпеки України Івана Баканова. Через два дні народні депутати проголосували за його звільнення з посади.

У лютому 2023 року СБУ провела щодо Баканова службову перевірку, але про її результати публічно не повідомлялося.

Член комітету Верховної Ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки, представник президента в парламенті Федір Веніславський у березні 2023 року повідомив, що Іван Баканов перебуває за місцем свого проживання в Україні.

Нагадаємо, раніше ексголова СБУ Іван Баканов, коментуючи своє звільнення з посади, заявив, що за три роки не все вдалося довести до кінця. Причина цього - система, яка десятиліттями зазнавала впливу сильного і підступного ворога.

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