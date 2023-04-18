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На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

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Ігор БережанськийІгор Бережанський
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На війні загинув колишній нардеп Олег Барна

Фото: УНІАН

Повідомляється, що загиблому екснардепу було 55 років.

На війні з російськими агресорами загинув колишній народний депутат України Олег Барна.

Дану інформацію підтвердив речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський, інформує Факти ICTV.

За інформацією Дмитрашківського Олег Барна загинув 17 квітня. 18 квітня, екснардепу мало виповнитися 56 років.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що загинув командир взводу Інтернаціонального легіону, батько 4 дітей з Польщі поїхав захищати Україну.

Крім того, ми раніше інформували, що під Бахмутом загинув велогонщик із Києва Костянтин Дейнека. Він пішов на фронт з перших днів вторгнення.

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Дата публікації
Перегляди
52
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