На войне погиб бывший нардеп Олег Барна

Сообщается, что погибшему экснардепу было 55 лет.

На войне с российскими агрессорами погиб бывший народный депутат Украины Олег Барна.

Данную информацию подтвердил спикер объединенного прессцентра Сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, информирует Факты ICTV.

По информации Дмитрашковского, Олег Барна погиб 17 апреля. 18 апреля экснардепу должно было исполниться 56 лет.

Напомним, ранее сообщалось, что погиб командир взвода Интернационального легиона, отец 4 детей из Польши уехал защищать Украину.

Кроме того, мы ранее информировали, что под Бахмутом погиб велогонщик из Киева Константин Дейнек. Он ушел на фронт с первых дней вторжения.

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