На Бахмутском направлении погиб журналист из Донбасса

Александру Цахниву было 38 лет.
На Бахмутском направлении 25 марта погиб журналист издания "Вчасно" и защитник из Донбасса Александр Цахнив.
Погибшему воину было 38 лет.
Об этом сообщает информагентство "Вчасно".
Александр Цахнив имел опыт работы в казначействе, затем был координатором движения "Сильні громади", организовывал общественные мероприятия и инициативы, культурные события.
В редакции вспоминают, что Александр не терпел несправедливости, являлся журналистом-расследователем, автором многих важных антикоррупционных расследований.
У погибшего остались родители, брат и любимая жена.
Похоронят журналиста-воина в родном городе Селидово Донецкой области.
Напомним, 24 марта Украина вернула тела еще 83 погибших военных с временно захваченных РФ территорий.
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