На Бахмутском направлении погиб журналист из Донбасса

Александру Цахниву было 38 лет.

На Бахмутском направлении 25 марта погиб журналист издания "Вчасно" и защитник из Донбасса Александр Цахнив.

Погибшему воину было 38 лет.

Об этом сообщает информагентство "Вчасно".

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Александр Цахнив имел опыт работы в казначействе, затем был координатором движения "Сильні громади", организовывал общественные мероприятия и инициативы, культурные события.

В редакции вспоминают, что Александр не терпел несправедливости, являлся журналистом-расследователем, автором многих важных антикоррупционных расследований.

У погибшего остались родители, брат и любимая жена.

Похоронят журналиста-воина в родном городе Селидово Донецкой области.

Напомним, 24 марта Украина вернула тела еще 83 погибших военных с временно захваченных РФ территорий.

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