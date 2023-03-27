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На Бахмутському напрямку загинув журналіст із Донбасу

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Світлана НесчетнаСвітлана Несчетна
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На Бахмутському напрямку загинув журналіст із Донбасу

Фото: Вчасно.ua

Олександру Цахніву було 38 років.

На Бахмутському напрямку 25 березня загинув журналіст видання "Вчасно" та захисник із Донеччини Олександр Цахнів.

Загиблому воїну було 38 років.

Про це повідомляє інформагенство "Вчасно".

Олександр Цахнів мав досвід роботи у казначействі, відтак був координатором руху "Сильні громади", організовував громадські заходи й ініціативи, культурні події.

У редакції згадують, що Олександр не терпів несправедливості, був журналістом-розслідувачем, автором багатьох важливих антикорупційних розслідувань.

У загиблого залишилися батьки, брат та кохана дружина.

Поховають журналіста-воїна у рідному місті Селидове, що на Донеччині.

Нагадаємо, 24 березня Україна повернула тіла ще 83 загиблих військових з тимчасово захоплених РФ територій.

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Перегляди
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