На Донеччині через атаку росіян загинули 4 людини: як минула ніч у регіонах

Окупаційні війська з важкої артилерії росіяни вдарили по храму в Нікополi.

Російські окупанти продовжують завдати ракетних ударів по всій території України. За минулу добу під обстріл ворога потрапили одразу кілька регіонів України.

Ситуація в регіонах станом на 9.00 за даними обласних державних адміністрацій.

На Сумщині ворог упродовж доби здійснив 3 обстріли прикордонних громад – Великописарівської, Білопільської та Шалигинської. Зафіксовано 16 прильотів з мінометів та артилерії На щастя, без втрат та руйнувань. Сьогодні вночі зафіксували 10 приходів зі станкового протитанкового гранатомету. Про втрати серед місцевого населення чи пошкодження цивільної інфраструктури інформація не надходила. Дані уточнюються.

У Запорізькій області протягом минулої доби окупанти здійснили 56 обстрілів по 16 мирних населених пунктах області. Відомо про 46 артилерійські удари, 4 авіаційні, 4 із застосуванням БПЛА та 2 атаки з РСЗВ. Наразі зафіксовано 52 повідомлення про руйнування об'єктів соціальної інфраструктури, квартир, приватних будинків, автівок та іншого майна. У Преображенці постраждав 61-річний чоловік, якого вже доставлено до лікарні.

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На Дніпропетровщині окупаційні війська з важкої артилерії вдарили по храму в Нікополi. Поранені двоє людей.Окрім храму, в місті пошкоджені п’ять житлових будинків, два автомобілі, кілька ліній електропередач. Понівечені чотири господарчі споруди, одна – знищена.

Під обстріл потрапила і Червоногригорівська громада. Рятувальники обстежують територію, наслідки уточнюються.

У Харківській області на Слобожанському напрямку російські загарбники обстріляли населені пункти Ветеринарне, Нескучне, Огірцеве, Вовчанськ, Бочкове, Мала Вовча, Землянки та Тополі. На Куп’янському напрямку ворог здійснив обстріли населених пунктів Новомлинськ, Дворічна, Западне та Кіндрашівка. Внаслідок мінометного обстрілу с. Курилівка Куп'янського району пошкоджено приватний житловий будинок. Вчора вдень ворог обстріляв с. Першотравневе Ізюмського району, пошкоджено житловий будинок. Протягом дня окупанти з артилерії обстрілювали м. Вовчанськ Чугуївського району. Внаслідок цих обстрілів пошкоджено щонайменше 11 приватних домоволодінь, через ворожі обстріли Вовчанська сталися пожежі.

На Луганщині росіяни здійснили артилерійські обстріли по населених пунктах Стельмахівка, Невське і Білогорівка. Ситуація в області залишається складною.

На Донеччині минулої доби ворог вів вогонь з артилерії, РСЗВ «Град», здійснив авіаудар (тип ракети не встановлено), авіаудар «НКРС», ЗРК «С-300». Обстріляні 10 населених пунктів: с.Стара Миколаївка, Авдіївка, Торецьк, с.Новоукраїнка, смт Велика Новосілка, с.Карлівка, Курахове, Бахмут, с. Серебрянка, Костянтинівка. Пошкоджено 19 житлових будинків (з них 5 – багатоквартирних), ЛЕП, 6 господарських споруд, гараж, СК «Металург». За добу на Донеччині 4 загиблих.

На Херсонщині за минулу добу противник здійснив – 46 обстрілів, випустивши 170 снарядів з важкої артилерії, БПЛА та авіації.

Місто Херсон ворог обстріляв 3 рази. Постраждалих серед цивільного населення немає. Фахівці оператора мобільного звʼязку відновили роботу ще одної базової станції у Суворовському районі Херсона. Нині на звільненій Херсонщині працює 287 базових та 3 пересувні станції.

Додамо, через ракетний удар по Слов'янську Донецької області кількість загиблих зросла до 13 осіб.

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