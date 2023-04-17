Курс євро до кінця 2023 року – прогноз експерта

Станом на понеділок, 17 квітня, курс євро в обмінниках становить 41,3 грн/євро при купівлі, продають валюту за 42 грн/євро.

Професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко в інтерв'ю ТСН.ua розповів, що очікувати від курсу євро до кінця 2023 року.

"Гадаю, що буде така ж пропорція, як зараз. У нас євро формується через крос-курс – спочатку гривня до долара, а потім перераховується в євро. Тому все буде залежати від позиції долара і євро. Гадаю, що статус-кво тут буде триматися, це досить природно відбувається. Але варто пам’ятати, що з євро є одна проблема, воно дає меншу дохідність ніж долар. Якщо по долару можна отримати дохід 1.2, то по євро максимум – 0,1", - зазначив експерт.

Нагадаємо, експерт розповів, чи варто українцям під час війни обмінювати гривні на долари.

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