Яким буде курс долара в Україні до кінця 2023 року: прогноз експерта

Яким буде курс в реальності – залежить від правильної економічної політики.

Курс долара в Україні до кінця 2023 року може коливатися в діапазоні від 36 до 45 гривень. Реальний курс залежить від трьох факторів.

Про це у коментарі ТСН.ua розповів професор, ректор Міжнародного інституту бізнесу Олександр Савченко.

"Мій прогноз такий – гривня до кінця року буде від 36 до 45 гривень за долар, десь в такому коридорі", – оцінив експерт.

"А що буде в реальності – залежить від правильної економічної політики, допомоги західних партнерів і успіхів на фронті. Ці три важливі фактори будуть формувати реальний курс долара до кінця року", – зазначив Савченко.

Нагадаємо, ексчлен Ради НБУ Віталій Шапран не виключив, що курс долара може підійти впритул до офіційного 36,6 грн. Однак через війну такі прогнози мають багато "але": ситуація на фронті, настрої населення щодо еміграції та щодо тримання заощаджень в гривнях.

Додамо, напередодні в НБУ назвали тимчасовими всі валютні обмеження в Україні, запроваджені від початку повномасштабної війни. Однак скасування обмежень наразі не стоїть на порядку денному.

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