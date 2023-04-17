Курс евро до конца 2023 года – прогноз эксперта

На понедельник, 17 апреля, курс евро в обменниках составляет 41,3 грн/евро при покупке, продают валюту за 42 грн/евро.

Профессор, ректор Международного института бизнеса Александр Савченко в интервью ТСН.ua рассказал, что ждать от курса евро до конца 2023 года.

"Думаю, что будет такая же пропорция, как сейчас. У нас евро формируется через кросс-курс – сначала гривна к доллару, а потом перечисляется в евро. Поэтому все будет зависеть от позиции доллара и евро. Думаю, что статус-кво здесь будет держаться, это достаточно естественно происходит. Но стоит помнить, что у евро есть одна проблема, оно дает меньшую доходность чем доллар. Если по доллару можно получить доход 1.2, то по евро максимум – 0,1", — отметил эксперт.

Напомним, эксперт рассказал, стоит ли украинцам во время войны обменивать гривны на доллары.

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