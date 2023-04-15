Не Львов и не Киев: в каком городе самая высокая стоимость аренды жилья

После начала полномасштабной войны, с 24 февраля 2022 года, в Украине резко изменился рынок аренды жилья, поскольку многие переехали на запад страны. Самым дорогим городом стал Ужгород.

Об этом в комментарии "Громадському радіо" рассказала эксперт рынка недвижимости Ирина Ткаченко.

"Ужгород сохраняет тенденцию удержания той цены, которая была год назад, когда началась массовая миграция внутриперемещенных лиц, и квартиры поднялись в цене в 2-3 раза. Все зависит от наполнения, спрос сохраняется, потому и стоимость сохраняется там достаточно высокой", – пояснила она.

Так, по ее словам, стоимость однокомнатной квартиры до полномасштабной войны в Ужгороде стоила 5-6 тысяч гривен, сейчас – 10-12 тысяч гривен. Такая тенденция связана с тем, что Ужгород меньше пострадал от обстрелов со стороны России. На формирование цены также повлияло географическое расположение города – ближе к границе.

"Относительно того, почему, например, на первом месте не Львов, как обычно считают, – Ужгород ближе к границе, и люди, которые пересекают чаще обычного, им удобнее жить ближе к границе. Львов тоже дорогой город... Прошел год, немного все уже приняли ситуацию, уже включается некая рациональность, и включается тот момент, когда ты уже считаешь не только стоимость аренды жилья, а стоимость продовольственной корзины", – подчеркнула Ирина Ткаченко.

Напомним, цены на аренду в Киеве снова упал, риелтор рассказал, сколько сейчас стоит снять квартиру.

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