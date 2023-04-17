В Британии разыскивают победителя лотереи, который не забрал £1 млн

У победителя есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш.
В Национальной лотерее Британии призвали граждан Соединенного Королевства проверить билеты после того, как неизвестный счастливчик не явился забрать приз £1 миллион (45,7 млн грн).
Об этом пишет британский таблоид The Sun.
Сообщается, что неизвестный участник лотереи выиграл приз в британском розыгрыше Millionaire Maker еще 31 марта. Номер тиража был JBQS10867, а выигрышный билет купили в Ворикшире.
У победителя есть шесть месяцев, чтобы забрать выигрыш.
"Мы отчаянно пытаемся найти этого таинственного обладателя билета, этот приз может существенно изменить чью-то жизнь. Мы призываем всех, кто купил билет в этом районе, еще раз проверить свои старые билеты EuroMillions или посмотреть, где может скрываться пропавший билет", — сказал Энди Картер, старший консультант по выигрышам в Национальной лотерее.
Напомним, 66-летний Питер Салливан стал двукратным победителем лотереи, он выиграл потрясающий приз, купив билет Scratch-off за $20 в магазине общепита Publix в Делрей-Бич. Выяснилось, что мужчина уехал в отпуск, а вернулся богачом.
А семейная пара из канадского города Принс-Джордж, провинция Британская Колумбия, сыграла в лотерею и сорвала джекпот, но осталась без выигрыша из-за своей неторопливости.
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