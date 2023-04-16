Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, который не стоит тратить на рутину

День, который, по мнению астролога, не стоит тратить на будничные, рутинные дела и заботы.
Можно приступать к реализации серьезных проектов и отправляться в путешествия, особенно связанные с водой – и то, и другое окажется успешным. Можно также составлять планы на будущее – сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть как перспективы, так и цели их достижения.
Овен (21.03 – 20.04)
Гороскоп на 17 апреля для Овнов
Не лучший день для переговоров с партнерами – необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет вполне, что не пойдет на пользу деловым отношениям.
Телец (21.04 – 21.05)
Гороскоп на 17 апреля для Тельцов
Велика вероятность события, которое станет в своем роде пророческим: оно даст понять, как вам жить дальше – образно говоря, по какой дороге идти, чтобы достичь поставленной цели.
Близнецы (22.05 – 21.06)
Гороскоп на 17 апреля для Близнецов
Произошедшее в этот день событие на первый взгляд может показаться негативным, но впоследствии вы поймете, что не бывает худа без добра: оно приведет к совершенно невероятным позитивным переменам.
Рак (22.06 – 22.07)
Гороскоп на 17 апреля для Раков
Нежелательно отвлекаться от основной – профессиональной – деятельности, переключаясь на занятия, необходимости в которых нет – они просто "съедят" время, которого сегодня и без того немного.
Лев (23.07 – 21.08)
Гороскоп на 17 апреля для Львов
Сегодня невозможно сделать слишком много добра – оно будет необходимо людям, а вы со временем получите благодарность за него совсем из других источников.
Дева (22.08 – 23.09)
Гороскоп на 17 апреля для Дев
Общаясь с окружающими – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них тон: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.
Весы (24.09 – 23.10)
Гороскоп на 17 апреля для Весов
Ваше финансовое положение стабильно как никогда, но это не значит, что можно безрассудно тратить деньги направо и налево – режим разумной экономии пока еще никому не повредил.
Скорпион (24.10 – 22.11)
Гороскоп на 17 апреля для Скорпионов
Продумывая свои ближайшие профессиональные шаги, постарайтесь просчитать их последствия хотя бы на несколько шагов вперед – так вам сразу станет понятно, стоит их делать или нет.
Стрелец (23.11 – 21.12)
Гороскоп на 17 апреля для Стрельцов
Неважно, какие хлопоты ждут вас сегодня – бытовые или профессиональные, в любом случае главное – составить подробный план и тщательно ему следовать, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.
Козерог (22.12 – 20.01)
Гороскоп на 17 апреля для Козерогов
Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной серьезной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.
Водолей (21.01 – 18.02)
Гороскоп на 17 апреля для Водолеев
Появление в вашей жизни нового человека положительным образом отразится на карьере и финансовом благополучии: его связи позволят вам не только занять хорошую должность, но и хорошо заработать.
Рыбы (19.02 – 20.03)
Гороскоп на 17 апреля для Рыб
В поисках ответа на важный вопрос не стоит терроризировать свой мозг, заставляя его дать ответ: расслабьтесь, помедитируйте и отвлекитесь, дав волю своему подсознанию, оно обязательно найдет решение.
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