Гороскоп на 17 апреля для всех знаков Зодиака: день, который не стоит тратить на рутину

День, который, по мнению астролога, не стоит тратить на будничные, рутинные дела и заботы.

Можно приступать к реализации серьезных проектов и отправляться в путешествия, особенно связанные с водой – и то, и другое окажется успешным. Можно также составлять планы на будущее – сегодня вы будете стратегически мыслить и ясно видеть как перспективы, так и цели их достижения.

Овен (21.03 – 20.04)

Гороскоп на 17 апреля для Овнов

Не лучший день для переговоров с партнерами – необходимой договоренности достичь все равно не удастся, а вот поссориться можно будет вполне, что не пойдет на пользу деловым отношениям.

Телец (21.04 – 21.05)

Гороскоп на 17 апреля для Тельцов

Велика вероятность события, которое станет в своем роде пророческим: оно даст понять, как вам жить дальше – образно говоря, по какой дороге идти, чтобы достичь поставленной цели.

Близнецы (22.05 – 21.06)

Гороскоп на 17 апреля для Близнецов

Произошедшее в этот день событие на первый взгляд может показаться негативным, но впоследствии вы поймете, что не бывает худа без добра: оно приведет к совершенно невероятным позитивным переменам.

Рак (22.06 – 22.07)

Гороскоп на 17 апреля для Раков

Нежелательно отвлекаться от основной – профессиональной – деятельности, переключаясь на занятия, необходимости в которых нет – они просто "съедят" время, которого сегодня и без того немного.

Лев (23.07 – 21.08)

Гороскоп на 17 апреля для Львов

Сегодня невозможно сделать слишком много добра – оно будет необходимо людям, а вы со временем получите благодарность за него совсем из других источников.

Дева (22.08 – 23.09)

Гороскоп на 17 апреля для Дев

Общаясь с окружающими – даже весьма неприятными – людьми, постарайтесь не грубить и не повышать на них тон: последствия – увы – могут оказаться самыми непредсказуемыми.

Весы (24.09 – 23.10)

Гороскоп на 17 апреля для Весов

Ваше финансовое положение стабильно как никогда, но это не значит, что можно безрассудно тратить деньги направо и налево – режим разумной экономии пока еще никому не повредил.

Скорпион (24.10 – 22.11)

Гороскоп на 17 апреля для Скорпионов

Продумывая свои ближайшие профессиональные шаги, постарайтесь просчитать их последствия хотя бы на несколько шагов вперед – так вам сразу станет понятно, стоит их делать или нет.

Стрелец (23.11 – 21.12)

Гороскоп на 17 апреля для Стрельцов

Неважно, какие хлопоты ждут вас сегодня – бытовые или профессиональные, в любом случае главное – составить подробный план и тщательно ему следовать, не отвлекаясь на решение второстепенных вопросов.

Козерог (22.12 – 20.01)

Гороскоп на 17 апреля для Козерогов

Постарайтесь ни о чем не спорить с близкими людьми – даже совершенно безобидный повод может стать причиной серьезной ссоры, которая окажется продолжительной и может привести к серьезным последствиям.

Водолей (21.01 – 18.02)

Гороскоп на 17 апреля для Водолеев

Появление в вашей жизни нового человека положительным образом отразится на карьере и финансовом благополучии: его связи позволят вам не только занять хорошую должность, но и хорошо заработать.

Рыбы (19.02 – 20.03)

Гороскоп на 17 апреля для Рыб

В поисках ответа на важный вопрос не стоит терроризировать свой мозг, заставляя его дать ответ: расслабьтесь, помедитируйте и отвлекитесь, дав волю своему подсознанию, оно обязательно найдет решение.

Читайте также: