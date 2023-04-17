У Британії розшукують переможця лотереї, який не забрав £1 млн

У Національній лотереї Британії закликали громадян Сполученого Королівства перевірити квитки після того, як невідомий щасливчик не з'явився забрати приз £1 мільйон (45,7 млн грн).

Про це пише британський таблоїд The Sun.

Повідомляється, що невідомий учасник лотереї виграв приз у британському розіграші Millionaire Maker ще 31 березня. Номер тиражу був JBQS10867, а виграшний квиток купили у Ворикширі.

Переможець має шість місяців, щоб забрати виграш.

"Ми відчайдушно намагаємося знайти цього таємничого володаря квитка, цей приз може суттєво змінити чиєсь життя. Ми закликаємо всіх, хто купив квиток у цьому районі, ще раз перевірити свої старі квитки EuroMillions або подивитися, де може ховатися зниклий квиток", — сказав Енді Картер, старший консультант із питань виграшів у Національній лотереї.

Нагадаємо, 66-річний Пітер Салліван став дворазовим переможцем лотереї, він виграв приголомшливий приз, купивши квиток Scratch-off за $20 в магазині громадського харчування Publix у Делрей-Біч. З'ясувалося, що чоловік поїхав у відпустку, а повернувся багатієм.

А сімейна пара з канадського міста Прінс-Джордж, провінція Британська Колумбія, зіграла в лотерею і зірвала джекпот, але залишилася без виграшу через свою неквапливість.

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