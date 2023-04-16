Щупальця Медведчука: чи має Путін план “Б” для свого кума

Рік тому, 12 квітня 2022 року, було затримано зрадника України, який ніколи не відхрещувався від симпатії до кремлівської влади і навіть пишався родинними зв'язками з Путіним.

Навіть після початку війни у 2014 році Віктор Медведчук вільно почувався в Україні - зі своїми телеканалами і нафтопроводами. Знадобилося чимало часу і аргументів слідчих, щоб розставити крапки над "і" у справі "Медведчук - незалежна Україна".

Чи всі його щупальця, що пронизали українську економіку і політику, надійно обрубані, йдеться в сюжеті ТСН.Тиждень.

Розгром агентурної мережі Медведчука почався задовго до повномасштабного вторгнення армії його кума, але не закінчився досі.

До цього вторгнення неабияк доклалася і дружина Медведчука – Оксана Марченко. Вона втекла з України раніше за чоловіка. Поки той лиш розробляв план втечі, дружина вже чкурнула цілуватися з іншим — 22 лютого вона з’явилася поруч із рашистом Миколою Басковим…

Днем пізніше, 23 лютого, Медведчук дремене з-під домашнього арешту. Утім через 47 днів, так і не дочекавшись захоплення Києва, де він мав стати якщо не президентом, то прем’єр-міністром, контррозвідники вичислили “нору” головного агента Путіна.

І на світ з’явився типовий російський “чмоня” — саме на жалюгідного російського військовополоненого скидався Медведчук після свого затримання, хоча на ньому була українська військова форма, яка йому зовсім не личила.

Так само неприродно виглядав одяг паломниці на його дружині Оксані Марченко, який вона натягла на себе замість звичних дорогих суконь заради сльозливої мізансцени, коли просила Путіна посприяти в обміні її чоловіка.

Але повернемося на один рік назад. У 2021 році Медведчук ще був громадянином України, народним депутатом і босом легальної партії “Опозиційна платформа - За життя”. А Марченко була теледівою, яка прославляла у Києво-Печерській лаврі Московський патріархат.

Неприховані статки цього сімейства – приголомшували. В офіційній декларації головного ОПЗЖиста були вказані такі картини та ікони, для яких хоч окремий Лувр будуй. І землі для Лувра теж вистачало, навіть для 14 Луврів — більш, ніж мільйон квадратних метрів. А ще - коштовності, вбрання, купа підприємств, машини, заводи, яхти і літаки.

І все це - попри те, що лиш лінивий не називав Медведчука офіційним резидентом Кремля.

Найбільшого розквіту його агентурна мережа досягла з появою трьох власних телеканалів, які безперешкодно мовили і після Революції Гідності - аж до лютого 2021 року, поки їх не заблокували санкції РНБО, а самого Медведчука не почали судити, зокрема, за державну зраду.

Щоправда, на вирок кум Путіна очікував у своєму маєтку в середмісті Києва, перебуваючи під домашнім арештом. І сюди легко входила і виходила його дружина та спільниця. Бо їхнє одруження, то швидше контракт із запахом пекельної сірки, ніж благословення з неба.

“Він побачив її по телевізору. Вона була на той момент одруженою. Люди Медведчука займалися тим, що фактично викупили у чоловіка його дружину”, - розповідає адвокат та військовий Андрій Писаренко.

Щось дуже подібне з Медведчуком зробив Путін, з яким він познайомився, коли був керівником адміністрації президента Кучми. Свою “покупку” Путін узаконив не в нотаріуса, а в церкві - через хрещення дітей. Наче за неписаною біблією італійських мафіозі. У них багато спільного - мерзенні справи в КДБ, хвороблива любов до розкоші, влади і повна атрофія моралі. Саме це їхній спосіб виживання.

У вересні 2022 року одного Медведчука Україна обміняє на 215 своїх нескорених захисників та захисниць. Зокрема, на командирів “Азову”. У спецслужбах кажуть, що перед тим встигли “відпрацювати” Медведчука, який був ще й одним з “гаманців” Путіна. При чому не лише в Україні. Київ вже заблокував приголомшливу кількість його мільярдних статків, які часто були зареєстровані на Оксану Марченко. Зокрема, СБУ викрила, що компанії дружини Медведчука фінансували Росгвардію та МВС РФ.

Що не йшло на фінансування російської нечисті – йшло в маєтки Медведчуків. Приміром, на безбожну кількість коштовностей набожної Марченко, сукні та хутра, на самозакохані портрети Медведчука та купу іншого дорогого мотлоху… У Медведчуків був навіть замок під Києвом з “простою” власною залізничною станцією та “простим” вагоном-рестораном.

Утім, журналісти-розслідувачі фіксують, що через рік після обміну Медведчук потрохи “прокачується”. Зокрема, на трьох власних нафтових родовищах. І, як натякає сам кум Путіна, гроші до копійки віддає на новий політичний проєкт. Аби “рятувати” Україну, звичайно ж, від Європи та США.

Тим часом українська та західні розвідки відстежують, чи має Путін реальний план “Б” для свого кума. Останні санкції від британців для Марченко, оголошення її в розшук СБУ і арешт цього тижня у Хмельницькому медведчуківського піарника, свідчать - спрут Медведчука ще живий і легковажити ним не варто.

Нагадаємо, очільник Головного управління розвідки МО Кирило Буданов розповів, кого росіяни планували призначити спікером Верховної Ради у разі окупації Києва. За його даними, це мав бути кум Путіна Віктор Медведчук.

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