Зеленський відсторонив від посади голову СБУ Баканова

У неділю, 17 липня, ввечері на сайті президента з'явився указ про відсторонення від посади голови Служби безпеки України Івана Баканова.

"Відповідно до статті 47 Дисциплінарного статуту Збройних Сил України, затвердженого Законом України від 24 березня 1999 року № 551–XIV, усунути Баканова Івана Геннадійовича від виконання обов'язків голови Служби безпеки України", - ідеться в указі за підписом президента Володимира Зеленського.

У статті 47 Дисциплінарного статусу ЗСУ ідеться: "Невиконання (неналежне виконання) службових обов’язків, що призвело до людських жертв чи інших тяжких наслідків або створило загрозу настанню таких наслідків, є підставою для усунення такого військовослужбовця від виконання службових обов’язків". Далі - пояснення механізму усунення.

Що стало причиною усунення Баканова від посади - невідомо.

Іван Баканов прийшов на посаду голови СБУ 29 серпня 2019 року як член команди Зеленського. Перед тим кілька місяців був першим заступником голови СБУ і виконував обов'язки керівника силовим відомством.

Президент України Володимир Зеленський відсторонив від посади генеральну прокурорку Ірину Венедіктову. Про причини усунення від посад и Венедіктової також не повідомляється.

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