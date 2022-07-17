Байден має успіхи у своєму турне: що у відповідь здійснить Росія

Військовий експерт Олег Жданов розповів про ситуацію на міжнародній арені та оцінив турне президента США Джо Байдена.

Близькосхідне турне Джо Байдена скоріш за все завершиться успіхом для України.

Про це заявив військовий експерт Олег Жданов.

"Близькосхідне турне Джо Байдена, судячи з тих даних, які ми бачимо у ЗМІ, скоріш за все завершиться успіхом. Тому що домовилися із Саудівською Аравією. Байден підписав Ізраїльську декларацію і ще раз запевнив Ізраїль, що США будуть його всіляко підтримувати і не кинуть у боротьбі з тим же Іраном", – каже експерт.

Жданов припускає, що на Близькому Сході виникне коаліція Іран-Сирія-Росія.

"Путін збирається у Тегеранське турне і посилення підтримки Ізраїля може підштовхнути Росію до укладання ось такого Троїстого союзу", – вважає екперт.

Проте він попереджає, що такі кроки Москви призведуть до ще більшої конфронтації і Росію можуть визнати країною-спонсором тероризму на міжнародному рівні.

"Тоді нарешті постане питання про позбавлення Росії права вето і виключення із Ради безпеки ООН. Але ООН зараз – це організація від якої немає жодної користі у світі. Хоча дуже дорога", – підсумував експерт.

Раніше Жданов розповів, чи можуть ЗСУ знищити Кримський міст.

Нагадаємо, Байден поїхав у турне на Близький Схід і шукатиме там підтримку щодо санкційного тиску на Росію, а також радянську зброю для України.

Читайте також: