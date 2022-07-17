Піонтковський про внутрішню боротьбу у Кремлі: "У бункері Путіна настав передхерсонський синдром"

Російський президент Володимир Путін не хоче програти війну в Україні, але ситуація вже почала працювати проти нього.

Політолог, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що сигналом до останньої боротьби в оточенні Путіна буде звільнення Херсона.

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Путін втратив контроль над ситуацією. На нього вже не оглядаються, і це нормально. У цій ситуації дивно чудуватися. Завжди виникає партія скажених фашистів - битися до кінця, використовувати ядерну зброю, і людей - обережних циніків, які не надихаються формулою Путіна "вони на кладовища, а ми - до раю", не хочуть вони до раю. Я очікував, що сигналом до останньої боротьби цих павуків у банці буде звільнення Херсона. Я назвав би це "передхерсонським синдромом", що настав зараз у бункері Путіна", - зазначив Піонтковський.

Раніше колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак заявив, що Путін уже підрахував, коли може завершити бойові дії на території України.

"У мене є припущення, що Путін має дедлайн щодо ведення цієї війни проти Україіни. Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", – зауважив він.

Нагадаємо, в ОК " Південь" повідомили, що українські військові хоча і повільно, зате тихими, впевненими кроками продовжують просуватися на Херсонському напрямку.

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