Категорія
Війна
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспорт
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Путін має дедлайн у війни проти України - військовий ескперт

Дата публікації
Перегляди
10к
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Путін має дедлайн у війни проти України - військовий ескперт

Фото: ТСН

Російський диктатор Володимир Путін, найімовірніше, має крайній термін, до якого планує закінчити війну в Україні.

За словами військового експерта, очільник Кремля Путін уже підрахував, коли може завершити бойові дії на території України. 

Про це 24 каналу сказав колишній співробітник Служби безпеки України та експерт Українського інституту майбутнього Іван Ступак.

"У мене є припущення, що Путін має дедлайн щодо ведення цієї війни проти Україіни. Це не вкладається в логічні пояснення. Навіщо відкладати на вересень місяць ці "референдуми", коли можна було б помахати прапорами і зробити це зараз. Однак росіяни "тягнуть гуму", – зауважив він.

Як повідомляли раніше, очільник Кремля готовий перекрити газовий вентиль, а на європейському газовому ринку буде певний дефіцит, тож в країнах ЄС вже розпочали підготовку до зимівлі без блакитного палива з Росії. Експерт з питань енергетики в Україні, президент Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" Михайло Гончар наголосив, що Україні та країнам Європи не треба сподіватися на комфортне проходження зими.

Жданов: Путін програє, звуження фронту на Донбасі, ракетний обстріл Вінниці та "Рамштайн-4"

Жданов: Путін програє, звуження фронту на Донбасі, ракетний обстріл Вінниці та "Рамштайн-4"

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.


 

Наступна публікація