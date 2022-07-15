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"Самі будемо обирати": в Міноборони пояснили, як працюватиме лендліз

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"Самі будемо обирати": в Міноборони пояснили, як працюватиме лендліз

Фото: Getty Images

У межах лендлізу Генштаб ЗСУ сам визначатиме та обиратиме зразки озброєння та військової техніки, потрібні військовим у той чи інший момент бойових дій.

Україна очікує на позитивний ефект від програми лендлізу

Про це розповів речник Міноборони України Олександр Мотузяник у прямому ефірі спільного інформаційного марафону UAразом на українських телеканалах 15 липня.

"Ми від лендлізу очікуємо дуже позитивного ефекту, оскільки ми самі будемо обирати зразки озброєння та військової техніки, які нам потрібні в той чи інший момент. Яка саме зброя потрібна – визначатиме Генеральний штаб", – пояснив речник Міноборони.

Він також повідомив, що на сьогодні українським військовим необхідна далекобійна артилерія, аби знищувати логістику окупантів.

Нагадаємо, раніше військовий експерт Олег Жданов повідомив, що лендліз для України запрацює аж від 1 жовтня. Проте президент США Джо Байден в змозі пришвидшити надання Україні сучасного озброєння.

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