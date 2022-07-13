Арестович назвав головну проблему України у війні проти Росії

Головною проблемою України у війні проти Росії є брак піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем. Саме бронетехніки бракує для початку контрнаступу ЗСУ.

Проте партнери передадуть Україні цю техніку в серпні.

Про це радник голови Офісу президента Олексій Арестович розповів в інтерв’ю телеведучій на 1+1 Наталії Мосейчук 13 липня.

"В чому головна проблема цієї війни для України? Не вистачає піхоти, яка їде на бронетехніці під прикриттям і забезпечується потужним артилерійським вогнем. З артилерійським вогнем ми більш-менш виправили ситуацію. А сьогодні Польща передала наступну партію "Крабів". Це дуже якісна гаубиця. Скільки – не кажуть. Але, оскільки вони мають передати 58 загалом, я думаю, що десяточок якийсь передали", – поінформував Арестович.

Він пояснив, що це радикально змінює ситуацію на фронті.

"Шість таких гаубиць – це бригадний комплект. Тобто, якщо 12 передали – дві бригади значить в нас є", – сказав радник голови ОП.

"Але головна проблема, в чому досі переважають росіяни, – це піхота на броньованій техніці. Тому що вона ­– головний засіб війни. Ми багато кажемо про HIMARS і це дуже важливо насправді, воно радикально змінює ситуацію на полі бою. Але все ж таки все вирішує піхота, яка сидить на бронетехніці, і яка просувається з артилерійським вогнем потужним. І якщо з артилерійським вогнем у нас все більш-менш, то піхоті не вистачає бронетехніки. Саме тому провідні військові експерти світу кажуть про бронетехніку. Це дійсно потреба номер один", – наголосив Арестович.

Він також нагадав, що Франція зобов’язалася передати Україні бронетехніку, Канада вже передає. За словами радника керівника ОП, це нагальна потреба, яку партнери зрозуміли.

"Зараз все, що нам потрібно для переходу в контрнаступ, майже все, щоб рамка комплексу озброєння була закрита, – це от пристойна кількість цієї бронетехніки. Ми чекаємо, щоб її надали. Вона – середина серпня-друга половина серпня буде передана в кількості, яка дозволить щось робити цікаве", – резюмував Арестович.

Нагадаємо, секретар РНБО Олексій Данілов заявив, що Україна почергово звільнятиме тимчасово окуповані території і зрештою поверне їм усі в межах кордонів, визначених 1991 року.

Читайте також: