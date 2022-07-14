Подарунок на 25-річчя: українець пробився до чвертьфіналу турніру в Нідерландах

Українець Віталій Сачко продовжує виступ на турнірі ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті.

Третя ракетка України Віталій Сачко виграв другий поспіль матч в основній сітці змагань турніру ATP Challenger у нідерландському Амерсфорті.

Сачко, який сьогодні, 14 липня, святкує 25-річчя, у двох сетах здолав Матса Мораїнга з Німеччини - 6:3, 7:6.

Тенісисти провели на корті одну годину та 39 хвилин. Доля матчу вирішувалася на тайбрейку у другому сеті. Спочатку українець не реалізував три матчболи, а потім відіграв два сетболи суперника.

Далі за сіткою перший сіяний Таллон Грікспор із Нідерландів або Жомбор Пірош з Угорщини.

Нагадаємо, що в оновленому рейтингу ATP Сачко втратив статус першої ракетки України.

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